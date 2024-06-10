Сторічний ветеран Другої світової одружився з коханою й щемливо згадав про Україну

Американець Гарольд Теренс, якому вже виповнилося сто років, одружився зі своєю коханою Жанною Сверлін. Оскільки наречений – ветеран Другої світової, церемонія відбулася на пляжах Дня D у Нормандії. Це сталося після вшанування 80 річниці висадки союзних військ.

На двох закоханим – майже 200 років. Нареченому – сто, а нареченій вже виповнилося 96. Теренс зізнався, що день весілля з Жанною – найщасливіший у його житті.

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Щаслива наречена наголосила, що кохання – не лише для молодих. У свої 96 вона досі відчуває метеликів у животі. Оскільки закохані – американці, їхня церемонія у Нормандії (там Теренса вшановували за його мужність під час Другої світової) була радше символічною. Однак всіх необхідних формальностей дотримаються вже у Флориді.

Церемонію для пари провів мер Карентана. Жанна та Теренс обмінялися обручками, а тоді вітали щасливий натовп, який прийшов розділити їхнє щастя.

Закоханих запросили на вечерю до Єлисейського палацу. Господар вечора – Еммануель Макрон, а серед гостей – президент США Джо Байден.

Теренс згадав про Україну

З келихом ігристого у руці Теренс виголосив тост, у якому побажав світові миру та збереження демократії. Окрім того, ветеран та наречений згадав Україну й наголосив, що бажає якнайшвидшого припинення війни.