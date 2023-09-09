Як зрозуміти, що ви в співзалежних стосунках: основні ознаки того, що варто розійтись

У стосунках надзвичайно важливі глибокі емоційні зв'язки. Адже у довірливих стосунках кожна людина відчуває підтримку, турботу, може бути сама собою. Такі стосунки надихають, мотивують розвиватися, наповнюють життя змістом.

І саме в таких стосунках виникає надійний тип прив'язаності – прагнення близькості з іншою людиною. У кожного з нас є потреба у прив'язаності й у стосунках вона виступає міцним фундаментом, безпечним місцем, куди людина може повернутися, щоб насититися силою та енергією. Однак важливо розуміти, що прив'язаність може мати не лише здорову форму, а й форму співзалежності.

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Як зрозуміти, що ви у співзалежних стосунках

У співзалежних стосунках присутня "жорстка" прихильність до партнера, коли навіть думка про те, що його може не бути у вашому житті викликає біль і страх. І основна риса таких стосунків аж ніяк не турбота і радість, а любовні страждання.

Залежні стосунки виникають через внутрішнє почуття непотрібності, нецікавості, глибокий страх залишитись наодинці. І коли людина живе з таким страхом, то постійно є залежною від настрою та емоцій партнера, забуває про власні почуття та потреби. Лише з відчуттям любові залежна людина відчуває свою повноцінність. Тому часто намагається зробити все, щоб втримати партнера біля себе.

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Щоб уникнути розриву, залежний партнер постійно вдається до різних стратегій, щоб просто бути поруч з коханим чи коханою.

Злиття з партнером.

Здається, якщо стати таким, як партнер, то це гарантуватиме довгі стосунки. Всередині залежного партнера виникає бажання переймати інтереси, захоплення, уподобання та життя коханої людини. Робиться все для того, щоб знайти ту форму, яку любитимуть.

Принесення себе в жертву.

Залежні партнери жертвують своїми інтересами, завжди виконують бажання партнера. І це для того, щоб потім була можливість пред'явити "рахунок", наполягати та вимагати взаємну "виплату". Так залежний партнер знаходить бажане почуття своєї цінності та тимчасове полегшення.



Закохана пара / Фото Pixabay

Цілковитий контроль.

Контроль у стосунках найчастіше намагаються проявляти у вигляді турботи, старання для стосунків. Хоча механізм контролю дуже часто призводить до розриву, бо в коханої людини виникає бажання втекти.

Гра на почуттях.

Щоб відчути себе коханим, партнер знаходить різні способи тиску – грає жертву, плаче, тисне на жалість, створює почуття провини або сорому. У здорових стосунках ця потреба задовольняється щирими проханнями, але залежний партнер настільки переконаний, що ні він, ні його почуття не мають значення, що вірить в те, що скандали, драми та сварки принесуть бажане. З часом це призводить лише до спустошення почуттів.

У такому випадку кохана людина стає центром життя і все влаштовано довкола неї, а залежний партнер втрачає себе.

Щоб проживати життя з радістю, треба звертати увагу не на стосунки, а на себе. Навчитися доповнювати себе самого, зрозуміти свою ідентичність. Щоб бути по-справжньому близькими у стосунках, треба з чесністю поглянути на себе та свої дії, повірити в те, що ви самі можете змінити своє життя.