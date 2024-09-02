Трансгендерна модель одружилася з собою, а тоді не витримала і розлучилася

Трансгендерна модель С'юеллен Кері з Великої Британії минулого року відгуляла пишне весілля з самою собою. Дівчина обрала пишну сукню нареченої та взяла шлюб під час церемонії у Лондоні.

Раніше С'юеллен вирішила, що їй найкомфортніше з самою собою. Сологамія була їй настільки комфортною, що модель навіть вирішила одружитися сама з собою.

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Розкішна церемонія відбулася у Лондоні. Здавалося, що попереду у С'юеллен – роки безмежного щастя разом з С'юеллен. Водночас все завершилося розлученням.

Чому С'юеллен розлучається з собою

С'юеллен зізналася, що стосунки з собою її виснажили. Модель визнає: самоаналіз і рефлексія – це важливо. Водночас потрібно розуміти, коли зупинитися.

Навіть прихильність до себе може мати свої виклики, наприклад, боротьба з очікуванням бути ідеальною для себе весь час. Я усвідомила, що чинила на себе великий тиск, і це іноді виснажувало мене; я зрозуміла, що навіть у шлюбі з собою важливо приймати наші недосконалості,

– заявила С'юеллен.



С'юеллен готова зустріти нове кохання / CO Press

Модель зауважила: вона здійснила "інтенсивну подорож самопізнання і прийняття". Водночас настав час рухатися далі. Наразі С'юеллен готова знову ходити на побачення. Вона хоче й готова зустріти партнера. С'юеллен зізналася: її серце готове до нових почуттів.