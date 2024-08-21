"Найдорожче лайно": собака пожував діамантову каблучку, подаровану на заручини

Хлоя Міллер дуже раділа, коли хлопець, з яким вона зустрічалася 5 років, нарешті освідчився їй. Коханий подарував дівчині прекрасну діамантову каблучку, яка сподобалася не тільки Хлої, а й її собаці Чарлі –домашній улюбленець пожував дорогий перстень.

Чарлі теж хотіла діамант

Хлоя залишила свою каблучку на тарілці, яка стояла на тумбочці. За якийсь час дівчина зрозуміла, що персня ніде немає.

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Я часто щось гублю. На той час діамант не був застрахований. Я була абсолютно спустошена, тому що почувалася дуже безвідповідальною. Я подзвонила своїй матері, щоб розповісти про це. Я не хотіла телефонувати нареченому, щоб не засмучувати його. Він тоді був в іншому місті,

– розповіла дівчина.

Хлоя припустила, що за зникненням каблучки може стояти її австралійська вівчарка Чарлі, адже вона полюбляє гризти прикраси. Наречені почали хвилюватися і за діамант, і за собаку. Чарлі наче відчувала переживання своїх господарів, то ж почала ходити в туалет по 6 – 8 разів на день.

Пара вирішила, що відведе тварину до ветеринара у понеділок, оскільки інцидент трапився у четвер. Та, на щастя, діамант знайшовся раніше – в суботу. "Видобувати" коштовність з фекалій собаки довелося нареченому.

Дивіться відео про те, як собака з'їв діамантову каблучку:

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Хлоя була дуже щаслива, адже вже кілька днів вона страшенно переживала. Дівчина вирішила розповісти свою історію у тіктоці, де отримала безліч кумедних коментарів. Саме ці коментарі дозволили дівчині глянути на ситуацію з іншого боку й перестати хвилюватися.

До слова, діамант від каблучки відірвався, коли Чарлі жувала прикрасу. Парі довелося нести коштовність у ремонт.

Я озираюся на те відео і згадую, яка я була засмучена в той момент. Але ми досі жартуємо про це з друзями та сім'єю і навіть згадували це на весіллі. Це справді частина нашої любовної та сімейної історії,

– підсумувала Хлоя.

Кумедні реакції користувачів мережі