Одне ліжко, дві ковдри: чому все більше пар обирає скандинавський метод сну

Комфортний та якісний сон – це те, що дуже впливає на настрій та здоров'я людини. Якщо ви ніяк не можете поділити ковдру зі своїм партнером і від цього почувається розчавленими вранці – спробуйте скандинавський метод сну.

Багато пар вирішують спати під однією ковдрою для того, щоб почуватися ближчими один до одного, обійматися і торкатися уві сні. Дехто вважає, що окремі ковдри це взагалі перший дзвіночок того, що ви віддаляєтеся один від одного. Насправді все зовсім не так і вже зараз багато пар обирають для сну окремі ковдри.

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Недоліки сну під однією ковдрою

За даними досліджень, 25% людей у Великій Британії погано сплять саме через свого партнера. Ви прокидаєтеся, коли партнер ворушиться, та дратуєтеся, коли він хропить. Усе це в сукупності робить сон переривчастим та не міцним.

Доктор Шері Джейкобсон, психотерапевт на пенсії та засновник Harley Therapy, вважає, що те, як ми спимо, впливає на те, як ми ставимося до інших людей.

Це впливає на наш індивідуальний настрій і, отже, впливає на всі наші стосунки, чи то з колегами, друзями чи партнерами,

– пояснив експерт.

Якщо ви не виспалися, то будете дратівливими. Тому всупереч культурним очікуванням про те, що спільне ліжко є свідченням міцності стосунків, воно навпаки може спровокувати сварки.

То що таке скандинавський метод сну?

Незалежний експерт зі сну та автор книги "Як добре спати" Ніл Стенлі розповів, що це зараз спільний сон видається нормою, в минулому все було інакше. Історично у Великій Британії разом спали лише бідні люди, це вважалося неприродним. Багаті люди могли дозволити собі "якісніший сон", адже мали більше місця.

Скандинавський метод сну передбачає, що партнери сплять на одному ліжку, але під двома різними ковдрами. Тоді можна обрати ковдри різної наповненості і спати під комфортною температурою саме для вас. Крім того, ніяких бійок за ковдру більше не буде.



Чим корисно спати під окремими ковдрами / Фото Jp Valery, Unspash

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Ребека, яка живе в Копенгагені, розповіла, що вже 10 років спить з чоловіком під окремою ковдрою. Жінка розповіла, що це значно покращило її сон, адже тепер їй не буває холодно.

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"Мені подобається, що я можу краще контролювати температуру свого тіла і що можу закутуватися ковдрою, як мені подобається. Ми з чоловіком маємо ковдри різної теплоти; у мене – термоковдра, а в нього – набагато тонша. Ми обоє дуже раді мати ковдру, яка відповідає нашим потребам", – розповіла Ребека.

На інтимне життя Ребеки і її чоловіка окремі ковдри ніяк не вплинули. Жінка розповіла, що вони й далі можуть обійматися та цілуватися. Для неї інтим та сон – це різні речі.

Найважливіше у сні – добре виспатися. Сон – це найбільш егоїстична річ, яку ви можете зробити,

– пояснив Ніл Стенлі.

Тому, якщо ви дійсно не задоволені сном під однією ковдрою, не бійтеся взяти для себе окрему.