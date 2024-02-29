Ненавидить усе місто: щоб зірвати весілля сина, батьки найняли бандитів

Батьки нареченого вирішили зірвати весілля свого сина. Усе тому, що їм дуже не подобалася наречена – дівчина на ім'я Олександра.

Інцидент стався у мексиканському місті Сьюдад-Обрегон. Тепер горе-свекра та горе-свекруху ненавидить увесь населений пункт.

Зверніть увагу Дівчина вийшла заміж за батька колишнього й намагається зірвати весілля його сина

Кульмінацією скандалу стало весілля

Батьки нареченого Алекса вирішили, що з якоїсь радості мають право диктувати сину, з ким йому зустрічатися. Хлопець закохався у дівчину Олександру. Водночас її походження не сподобалося його батькам. Упродовж стосунків пари вони постійно намагалися втрутитися. Зокрема, цькували Олександру та погрожували їй.

Коли Алекс та Олександра оголосили про заручини, його батьки остаточно втратили зв'язок з реальністю. Спершу мама намагалася вдати серцевий напад, а тоді почала вимагати, щоб Олександра оплатила лікування.

Весілля призначили на 18 лютого. Батьки Алекса проігнорували свято. Однак, аби зіпсувати його, найняли бандитів. Вони облили Олександру червоною фарбою й зіпсували їй весільну сукню.



Олександрі зіпсували весільну сукню / Reddit

Також горе-батьки зателефонували правоохоронцям та вигадали, що на весіллі начебто вживають наркотики.

Після весілля жахіття не закінчилося. Перед поїздкою у медовий місяць батьки Алекса заховали його паспорт та візу. Щоб хоч якось покарати кривдників, мешканці Сьюдад-Обрегон закидали їхній будинок яйцями. Один з місцевих жителів написав, що горе-свекра та горе-свекруху ненавидить усе місто.