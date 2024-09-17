Королівська родина "розлучила" Меган і Гаррі: у мережі спалахнув новий скандал

Меган Маркл і принц Гаррі вкотре опинилися в епіцентрі скандалу. Щоправда цього разу вони самі геть ні при чому. У всьому "винне" фото, яке опублікувала королівська родина.

Принц Гаррі 15 вересня відсвяткував День народження. Йому виповнилося 40 років. З цієї нагоди Король Чарльз III та королева Камілла вперше за останні роки публічно привітали Гаррі й поділилися його світлиною. Фото спричинило скандал у мережі. Love 24 розповідає, що про це відомо.

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Чому фото так обурило мережу

Фото, яке опублікували в інстаграмі королівської родини, зробили у 2018 році. Гаррі й Меган здійснювали першу закордонну поїздку – до Дубліна. Шанувальники заявили, що подружжя сфотографували разом, а тоді – маркетологи палацу просто обрізали Меган. Фанати пари обурилися такому "розлученню" подружжя.

Зрештою, скандал набрав таких обертів, що Букінгемський палац почав спростовувати чутки. Представники королівської родини наголосили: на цьому фото Гаррі від самого початку був сам. Тим часом фото з Меган – інше. Ніхто герцогиню Сассекську не вирізав.

Варто зауважити, що упродовж останніх років королівська родина публічно не вітала принца Гаррі. Це відбувалося на тлі заяв, які він озвучував про своїх рідних.