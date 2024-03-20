Чоловік закрутив роман з дівчиною свого 18-річного сина, але найгірше було попереду

Крістіна вважала, що її сім'я з Девідом – дуже щаслива. У подружжя було двоє дітей: 15-річна донька Стефані й 18-річний син Ерік. Коли Ерік вперше закохався, його дівчину Емі батьки зустріли дуже тепло. Як згодом з'ясувалося, Девід – аж надто тепло.

У мережі Крістіна зізналася, що зараз почувається абсолютно спустошеною. Правда, яка відкрилася, завдає дуже сильного болю.

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Деталі сімейної драми

Коли Ерік познайомив батьків з Емі, Крістіна дуже зраділа. Хлопець вперше закохався й виглядав дуже щасливим. Познайомилася пара у старшій школі, й Емі фактично стала членом сім'ї Еріка.

Біда прийшла, звідки не чекали. Одного разу Крістіна випадково побачила потік повідомлень, які надходили на телефон Девіда. Так жінка дізналася жахливу правду. Її коханий чоловік зустрічається з дівчиною їхнього сина.

Однак найбільше Крістіну "добило" те, як Девід та Емі її обговорюють. Після 20 років разом Девід називав дружину "старою й товстою".

Повідомлення були сповнені підлими, жахливими речами, сказаними на мою адресу, він постійно порівнював мене з нею, а Емі реготала у відповідь на це,

– розповіла Крістіна.

Так Девід зрадив водночас дружину та сина. Крістіна боїться, якою буде реакція сина, коли він дізнається правду. Однак і мовчати – точно не варіант.