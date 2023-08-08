Давай поговоримо про гроші: як зіркові пари ділять свій сімейний бюджет

У довготривалих серйозних стосунках рано чи пізно постає питання грошей. Розділити і спланувати сімейний бюджет – дуже важливе завдання для партнерів, яке інколи є надскладним.

Яку форму обрати – спільно ділити усі витрати чи мати гроші лише у своїй кишені – 24 Канал на прикладі зіркових пар спробував розібратися у ситуації. І зібрав декілька порад спеціалістів як правильно можна навчитися керувати грошима всередині своєї родини. Всі подробиці у цьому тексті.

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Ти – мені, я – тобі

Акторка Наталка Денисенко в інтерв'ю Володимиру Остапчуку розповіла, що до повномашстабного вторгнення усі родинні гроші були у неї. Її чоловік Андрій Федінчик віддав усе дружині і таким чином вона планувала витрати. Наразі Андрій боронить Україну у лавах ЗСУ і Наталка зізналася, що заробляє більше чоловіка.

Коли ми заробляли нарівні, іноді знімалися разом, то його гроші йшли в сімейний бюджет, а свої я витрачала на себе. Але зараз не так. Я заробляю більше, і тому це не мої всі особисті гроші. Я не нахабна,

– поділилася Денисенко.

Наталка Денисенко разом із чоловіком Андрієм Федінчиком / Instagram natalka_denisenko

Спільний сімейний бюджет має й акторка Лілія Ребрик зі своїм чоловіком Андрієм Диким. Зірка розповіла, що у них діє принцип родинної наради, на якій присутні обов'язково і діти. Разом вони планують якісь заходи і будують мрії.

"Хіба ми зараз у такий час живемо? Мені здається, зараз у кого є можливість, той і заробляє. Ти – одна велика родина", – додала акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Спільна сімейна скарбничка у співачки MamaRika та її чоловіка Сергія. В інтерв'ю Славі Дьоміну жінка зізналася, що найбільша стаття витрат – їжа. Раз на місяць-півтори подружжя їздить на велику закупівлю, тому може лишити досить солідну суму в магазині.

Ми можемо зайти до магазину і залишити там 20 – 30 тисяч гривень. Ми купуємо оптом багато всього один раз на місяць і затарюємо все: хімію, засоби для миття, їжу, якісь там сиропи, крупи – це базова закупівля. Основна стаття витрат – це продукти та бензин. Ми більше ні на що й не витрачаємо. Одяг нам дарують бренди за рекламу,

– поділилася зірка.

MamaRika та її чоловік Сергій Середа / Instagram mamarika_official

А от Тоня Матвієнко раніше зазначала, що всі гроші, які заробляє вона – це її, а доходи Арсена Мірзояна – їхні спільні. Проте, зберігають забезпечення зірки теж у спільній скарбничці і потім разом планують витрати.

"Я ніколи в нього не крала і не брала якісь великі суми. Я приблизно знала, скільки в нього грошей і що я можу щось купити попросити. Я завжди питала чи можна мені це купити", – сказала Тоня Матвієнко.

Розмова про гроші

Про гроші треба говорити. Це не має бути табу-темою, адже фінансові непорозуміння – одна із найчастіших причин розлучень. Тому варто встановити правила гри і за потреби вчасно коригувати їх.

Тож, сімейний бюджет може бути спільний, роздільний і змішаний. У спільному варто проговорювати усі витрати та заощадження. Особливо якщо хтось із партнерів тимчасово не працює. Тут варто виділити певні особисті кошти, за які людина нестиме особисту відповідальність.

Питання сімейного бюджету обов'язково варто проговорювати / Getty Images

Роздільний чи змішаний бюджет передбачає свою зону відповідальності для кожного партнера. Наприклад, він – покриває витрати на житло, вона – забезпечує їжу. Тут простіше розпоряджатися власними грошима чи відкладати на спільні мрії.

Цікавою практикою є облік витрат. Час від часу можна підраховувати найбільші статті і таким чином аналізувати на чому умовно базується ваша родина. Утім, важливо не нав'язувати партнеру своїх фінансових звичок.

Тут ми зібрали 6 аргументів чому варто вести сімейний бюджет.