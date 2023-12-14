Штучний інтелект спішить на поміч: як змусити колишнього ревнувати

Більше не треба просити подругу одягати кепку і чоловічу куртку, якщо ви хочете зробити фото з "новим хлопцем" для колишнього. Медлін Салазар з Нью-Йорка придумала кращий спосіб, як змусити "екса" приревнувати.

29-річна дівчина поділилася своїм лайфхаком у тіктоці. Відео вже набрало 56 мільйонів переглядів та багато коментарів.

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Як додати фото хлопця на світлині

За допомогою штучного інтелекту у додатку для обробки фотографій Adobe Photoshop дівчина може додавати хлопців до своїх фотографій. Вона просто пише у пошуку додатка певний запит, наприклад – хлопець лежить на плечі. Далі серед усіх згенерованих варіантів Медлін обирає найкращий, який пасуватиме до її фото. Вуаля – на фото дівчина вже не сама, а з новим "коханим".

Мешканка Нью-Йорка зізналася, що ї колишній "швидко пішов далі", очевидно маючи на увазі, що він знайшов собі нову дівчину. Саме це і змусило Медлін вдатися до таких хитрощів зі штучним інтелектом.

Як згенерувати бойфренда на фото: відео

Обробка 3 фото у дівчини зайняла 2 години. Тепер до неї звертаються інші користувачі тіктоку з проханням навчити їх користуватися такою функцією у Adobe Photoshop. Однак переважно Медлін відмовляється, бо не хоче комусь допомогати маніпулювати іншою людиною. Сама ж вона вдалася до таких технологій заради розваги.