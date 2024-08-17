Голлівуд відпочиває: ЗМІ розкрили головний секрет Кейт Міддлтона й принца Вільяма

Шанувальники Кейт Міддлтон та принца Вільяма просто обожнюють дізнаватися нові факти про пару. Цього разу ЗМІ розкрили секрет у найкращих традиціях шпигунських фільмів.

Кейт та Вільям почали зустрічатися ще у 2000-х. З перших днів інтерес до пари був просто колосальним. Британські ЗМІ буквально "полювали" на пару. У цей час і з'явився секрет принца і принцеси Уельських.

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ЗМІ розкрили секрет Кейт та Вільяма

У перші роки своїх стосунків Кейт і Вільям часто відпочивали разом. Вони відвідували курорти не лише Великої Британії, але й найкрасивіші куточки інших країн світу. З уривків з книги "Кетрін, принцеса Уельська" стало відомо, що при заселенні у готелі пара використовувала кодові імена – містер і місис Сміт.

Іноді вони заселялися в готелі, використовуючи імена містер і місис Сміт,

– мовиться у повідомленні.



Подружжя дуже любить подорожувати / Getty images

Цікаво, що містер і місис Сміт – герої культової стрічки про закоханих кілерів. Їхні ролі зіграли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Водночас стрічка вийшла у 2005 році, тому, вочевидь, не вона надихнула Вільяма й Кейт.

Також цікаво, що під час відпочинку на Сейшелах пара використовувала кодові імена "Мартін і Роуз Міддлтон".