Китайський гороскоп на рік Дракона: які 3 знаки матимуть багато таємниць від партнера

У рік Дракона три знаки китайського гороскопу матимуть багато таємниць від партнерів. Цікаво, що ці секрети можуть зруйнувати стосунки.

Кролик (Кіт), Змія та Собака – ці знаки східного гороскопу багато приховуватимуть від коханих. Втім, секрети одного з них уже незабаром можуть бути розкриті.

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Кролик (Кіт)

У рік Дракона ці люди матимуть секрети від партнерів. Вони намагатимуться не обманювати, втім, не договорюватимуть. До останнього триматимуть таємниці в собі, боячись, що правда може зруйнувати стосунки.

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Собака

Народжені в рік Собаки будуть дуже багато приховувати від своїх партнерів. 2024 буде сповненим таємниць. Втім, правда може сплисти назовні зовсім несподівано.

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Змія

Змії матимуть дуже багато секретів. Ці таємниці дошкулятимуть їм. Втім, зізнатися дорівнює втратити кохану людину. Тож ці люди триматимуться з усієї сили.

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