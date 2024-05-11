Як секс щодня змінить твоє життя

Вже давно відомо, що регулярний секс позитивно впливає на фізичне та ментальне здоров'я людей. Якщо займатися ним щодня, можна кардинально змінити життя.

Звичайно, немає ідеального рецепта, скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом. Водночас якщо робити це щодня, можна прокачати своє життя на всі 100%. Зокрема, перемогти щоденний стрес, який нас атакує.

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Чому варто займатися сексом щодня

Для зниження стресу. Частково секс може замінити заспокійливі. Окрім того, він знижує артеріальний тиск, а також – знімає з нервової системи емоційне навантаження. Також в гру вступають гормони задоволення, здатні суттєво покращити когнітивні функції мозку.

Для підвищення імунітету. Вчені з Пенсильванії дослідили, що секс стимулює захисні сили організму. Під час регулярних статевих актів організм виробляє імуноглобуліни, здатні захистити від застуди та інфекції.

Для здоров'я серця. Регулярні заняття сексом знижують ризик захворювань серцево-судинної системи приблизно на 50%.

Для зменшення больових відчуттів. Зокрема, регулярний секс здатний полегшити зубний біль, а також біль під час ПМС. Усе завдяки ендорфінам.

Окрім того, щоденний секс сприяє зближенню у парі. Зокрема, завдяки синтезу гормону окситоцину. Він допоможе вибудувати довірливі стосунки та налаштуватися на хвилю одне одного.