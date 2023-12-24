Що ж про love story може сказати погляд, досліджують уже тривалий час. Відомим у наукових колах став експеримент, коли студентам та студенткам роздали фото незнайомців і незнайомок.

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Якщо людина на фото викликала сексуальне бажання, погляди переходили від обличчя до тіла. Якщо ж спалахувало щось на кшталт кохання з першого погляду, він фокусувався виключно на обличчі.

Що ж відбувається, коли ти закохуєшся

Розширюються зіниці.

Улюблений прийом з романтичних фільмів. Знаєш, коли вони дивляться одне на одного, а на фоні співає Ед Ширан. У мультиках замість зіниць ще й червоні або рожеві сердечка можуть додати. Насправді ж ця реакція називається мідріаз. Вона означає, що ти відчуваєш надмірне збудження.

Антропологиня Гелен Фішер розповіла: коли ти закохуєшся у когось, це викликає активність у лімбічній системі мозку. Так надходить сигнал до гіпоталамуса. Далі відбувається викид адреналіну, який контролює м'яз райдужки. Зіниця розтягується, й ми отримуємо кіношний ефект у житті.

А чи справді очі можна вважати дзеркалом душі?

Спойлер – це має сенс.

Усе тому, що очі – перші провідники для зору.