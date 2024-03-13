Експертка зі стосунків Деббі Ріверс розповіла, який сигнал свідчить, що у пари – немає майбутнього. За таких обставин потрібно розходитися тут та зараз.

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Який сигнал свідчить, що стосунки – приречені

За словами Ріверс, зневага – головний "червоний прапорець" у стосунках. Якщо вона з'являється у стосунках з боку партнера або партнерки, йому або їй треба негайно казати "бувай".

Зневага може проявлятися у недоречних коментарях, обзиваннях, жорстких жартах, закочуваннях очей тощо. Це відбувається, коли одна людина у стосунках раптом вирішує, що вона – краща за свого партнера або партнерку.

Це, як правило, трапляється, коли у стосунках є довготривалі образи та нерозв'язані проблеми. Це починається з постійних негативних думок про вашого партнера,

– мовиться у повідомленні.

Якщо хтось у парі починає виявляти зневагу, ці стосунки вже не варто рятувати. Рано чи пізно вона призведе до серйозного конфлікту та спалаху агресії. За словами експертів, саме зневага – найбільш руйнівна негативна поведінка у стосунках. Вона їх руйнує вщент.