Наречена перед весіллям дізналася про зраду коханого: те, що вона зробила, не очікував ніхто

Для Ліндсі Слейтер весілля мало стати одним з найщасливіших днів у житті. Водночас за лічені години до свята вона дізналася, що коханий зрадив їй. Здавалося б, все мало піти шкереберть.

Адвокатка Ліндсі поставилася до майбутнього весілля з усією серйозністю. Все мало бути просто ідеально. Загалом на свято витратили майже 2 мільйони гривень. Тому новина про зраду нареченого, з яким вони були разом 12 років, не змусила Ліндсі відмовитися від весілля.

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Як Ліндсі врятувала своє свято

Зрада розбила Ліндсі серце. Водночас вона вирішила, попри все, пити ігристе й танцювати у компанії "своїх" людей. Запрошення для 70 людей не скасували. Гостей розважав ді-джей. Всі насолоджувалися вечором та підіймали тости за Ліндсі.

Я засмучена. Було надто пізно скасовувати всі плани, бо гроші вже не повернути. Гості шоковані. Однак я відчула себе вільною. Довкола було стільки любові, тож я зрозуміла, що він мені не потрібен. Вирішила провести день з друзями й сім'єю, а не сидіти вдома й плакати,

– заявила Ліндсі.



Ліндсі на власному весіллі / Daily Star

Згодом почали вечерю з трьох страв. На цьому етапі всі вже й забули, що наречений взагалі мав бути.

До слова, Ліндсі не відмовила собі у задоволенні одягнути весільну сукню за понад 60 тисяч гривень. Вона була прекрасною нареченою. І їй не потрібен був чоловік, аби почуватися щасливою.

Цікаво, що у весільну подорож на острів Крит Ліндсі вирушила з найкращим другом. У мережі зауважують, що, можливо, це початок зовсім іншої історії.