Як реагувати, коли коханий не робить пропозицію

Пройшов ще один рік, а ваш коханий так і не зробив вам пропозицію? Ви думаєте, що він просто не любить вас? Але перш ніж ви почнете робити які-небудь дії, постарайтеся тверезо оцінити, що між вами відбувається.

Головне, не змушуйте коханого зробити пропозицію. Можливо, ви захочете поставити партнеру ультиматум: чи бувало таке, що ви говорили фразу "Або ти робиш пропозицію, або ми розходимося". Але знайте, що мало кому подобається відчувати тиск, щоб зробити одне із найважливіших рішень у їхньому житті.

До теми 5 ознак здорових стосунків: на що варто звернути увагу

Навіть якщо ви впевнені, що ваш партнер сприймає ваші стосунки як належне, примус до такого рішення може нашкодити. Можливо, йому дійсно ще потрібен час. Якщо ти готова дати йому цей час, то наберися терпіння. Ось кілька важливих питань, які слід поставити собі, якщо ваш коханий не зробив вам пропозицію.

Чи домовлялись ви з партнером про одруження чи пропозицію

Можливо, ви побачили якісь натяки чи підказки про пропозицію: наприклад, хлопець запитав, які каблучки вам подобаються, чи де ви хотіли б жити. Але така форма спілкування не замінює чітку та чесну розмову, яку ви повинні провести з вашим партнером щодо заручин. Ви з партнером вже обговорили майбутнє і погодилися, що ви плануєте одружитися? Традиційна пропозиція-сюрприз – це необхідний ритуал, але розмова та домовленість про шлюб повинні відбуватися задовго до цього.

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Як ви визначаєте час, коли потрібно одружуватися

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Якщо ви чекаєте на пропозицію, варто зрозуміти, чому ви цього хочете, а також вашу часову шкалу. Бажання заручин базується на вашому бажанні створити сім'ю, придбати житло або просто переживати цей процес одночасно з іншими друзями та членами сім'ї. Переконайтесь, що ви та ваш партнер по-справжньому сумісні та готові до зобов’язання, яке настає після того, як ви скажете "Я згодна".

Який статус ваших стосунків насправді

Якщо ви вже деякий час чекаєте пропозиції, то прийшов час перевірити стан ваших стосунків. Можливо, всі ваші потреби задовольняються тим, що ви хочете "перейти на наступний рівень". Часто існують невідомі фінансові, духовні, сексуальні чи емоційні бар'єри, що запобігають подружжям здійснювати серйозніші кроки. Запитайте себе: "Як я можу знати, чи мій партнер справді готовий заручитися?" Вам потрібні спостереження, щоб зрозуміти, де ваш партнер перебуває у стосунках, а також темпи, в яких йому зручно "рухатися вперед".

Чи ваші стосунки варті того, щоб чекати

​Якщо ви вважаєте, що ваш партнер віддалений від вас, то може таке "чекання пропозиції" є зайвим. Зосередьтеся на інших спільних та індивідуальних цілях і пам’ятайте, що існують інші способи вимірювання прогресу у ваших стосунках. Залишайтеся емоційно присутніми та залученими у стосунки.