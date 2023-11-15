Що почитати, щоб зрозуміти стосунки: підбірка психологічних книг

Створити міцні та здорові стосунки – завдання не просте. Багатьох людей цікавить питання про те, як бути щасливими у парі. Аби зрозуміти психологію стосунків між чоловіками та жінками, можна прочитати низку цікавих книг.

Ми підготували підбірку з 6 книг, які точно допоможуть вам зрозуміти дещо про стосунки й глянути на поведінку свого партнера по-іншому.

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"Обійми мене міцніше. 7 діалогів для кохання на все життя", Сью Джонсон

В основі цієї книги лежить суть емоційно-фокусованої терапії, яку часто застосовують сімейні психологи. Опираючись на власні дослідження, авторка зазначає, що цей вид терапії зближує партнерів та зменшує між ними конфлікти. Після прочитання цієї книги ви зможете поглянути на кохання під іншим кутом.



"Обійми мене міцніше. 7 діалогів для кохання на все життя" / Фото knigarnia

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.

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"Чоловіки з Марсу, жінки з Венери", Джон Грей

Ця книга є досить популярною, і ви могли про неї вже чути. Людям, які перебувають у стосунках, вона допоможе краще зрозуміти свого партнера. Головний сенс книги полягає у тому, що чоловіки та жінки "розмовляють на різних мовах" і тому часто не розуміють один одного. Тому, щоб побудувати щасливі стосунки, вам потрібно зрозуміти про що говорить ваша кохана людина.



"Чоловіки з Марсу, жінки з Венери" / Фото Книгарня "Є"

"Жінки, які кохають до нестями", Робін Норвуд

Як ви могли зрозуміти з назви, ця книга у більшості адресована жінкам. Авторка розповідає про те, чому жінки іноді пробачають чоловікам те, що, здавалося б, пробачити не можна. Книга допомагає жінкам вийти з залежних та аб'юзивних стосунків.



"Жінки, які кохають до нестями" / Фото Yakaboo

"Мистецтво любові", Еріх Фромм

Ця книга розкриває суть не лише романтичних стосунків. Вона буде корисною для кожного, адже дозволить усвідомити материнську любов, братерську, любов до себе тощо. Автор дає важливі поради, щоб осягнути це складне, однак дивовижне почуття.



"Мистецтво любові" / Фото КСД

"Що відомо француженкам: про кохання, секс й інші приємні речі", Дебра Олів'є

Авторка змушує жінок повірити, що можна одночасно бути коханою, успішною, впевненою, трішки стервозною, інфантильною і, що найважливіше – щасливою. На прикладі француженок вона показує, що життя може бути легким та приємним.



"Що відомо француженкам: про кохання, секс й інші приємні речі" / Фото Yakaboo

"Діяти як жінка, думати як чоловік", Стів Харві

Автор вважає, що жінки роблять помилку, коли за порадами звертаються до інших жінок. У своїй книзі він доводить думку про те, що радитися про чоловіків жінкам потрібно з іншими чоловіками. Харві дає читачкам поради з власного досвіду. Приємний бонус – автор багато жартує, тому книга читається легко та цікаво.



"Діяти як жінка, думати як чоловік" / Фото Книгарня "Є"

Прочитавши ці книги, або хоча б одну з них, вам буде значно легше зрозуміти, що відбувається між вами з партнером.