5 речей, які не варто робити чи говорити партнеру під час сексу

Дослідження теми стосунків та сексу не зупиняються. Експерти діляться своїми спостереженнями. І одними з таких є певні речі та фрази, які не варто говорити партнеру у спальні.

Зокрема, перше або навіть окреме місце поза списком, займають питання, які можуть викликати оборону чи незахищеність партнера через певні поширені наративи і так далі. Детальніше про все це – далі.

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Не робіть цього

Дві фрази табу: "ти ніколи не робиш цього" або "ти завжди робиш це". Слова "ніколи" і "завжди" варто уникати під час сексу. Експерти вважають їх перебільшенням і своєрідним "нападом" на характер партнера, а не його чи її якусь поведінку.

Подібні формулювання змушують партнера оборонятися. Натомість варто бути більш конкретнішими. І якщо йдете з певною критикою, то майте й свої ідеї.

Називайте речі своїми іменами, якщо попередньо не домовилися з партнером про інше. Мовиться про те, що іноді деякі пари називають певні частини тіла якимись смішними, лагідними чи вигаданими іменами та назвами. Експерти радять уникати цього, оскільки частини тіла є складовою ідентичності людини.

Використовуйте зовнішні інструменти для покращення сексуального досвіду. Не варто ставитися негативно до того, якщо, наприклад, партнерка просить лубрикант чи вібратор для сексу. Це не пов'язано з вашою зовнішністю чи продуктивністю – просто у кожного своя фізіологія. Подумайте, які переваги з цього матимете ви.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи з синтетичного латексу з силіконовою змазкою DUREX® Real Feel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0016-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Не просіть партнера під час сексу не використовувати контрацепцію. По-перше, цей захист може вберегти від небажаної вагітності, по-друге – інфекцій, які передаються статевим шляхом. Розмову про це варто починати до інтимності і якщо ви таким чином вирішили вивести ваші стосунки на новий рівень, то маєте відповідально поставитися до цього у плані здоров'я. Пройдіть обоє заздалегідь медичне обстеження.

Намагайтеся не висловлювати огиду до того, що ваш партнер вважає сексуальним, а ви ні. Якщо вам пропонують те, що вас відштовхує, можна почати фразу зі слів "це не зовсім те, що мені подобається" і аргументовано пояснити. Це винятково ваші відчуття. Ними не варто нехтувати, але й принижувати іншого теж.