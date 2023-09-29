Шукати спільну мову з партнером, йти на компроміс і в діалозі вирішувати конфліктні ситуації – важливі аспекти будь-яких здорових стосунків. Утім, є деякі речі, які не терплять альтернатив та обговорень.

Психологи виділяють 10 речей, на які не варто погоджуватися у стосунках. Перевірте себе прямо зараз і дайте чесну відповідь: чи з тією ви людиною.

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Не погоджуйтеся на це

Всі люди неідеальні і в кожного є певні недоліки. Але не погоджуйтеся бути з тим, хто не поважає вас та вашу думку. У таких стосунках про романтику точно не мовиться.

На противагу попередньому – не тримайте біля себе людину, якщо ви її не поважаєте. Знайдіть у собі сили припинити такі стосунки, перегорнути сторінку і дозволити знайти щастя собі та бути щасливим партнеру.

Кажуть, що протилежності притягуються. Але інколи розбіжності в особистостях можуть стати причиною кризи у стосунках і, з рештою, їх завершення. Порівняйте себе і вашого партнера: чи відповідаєте ви одне одному.

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Визначте, наскільки добре вас знає партнер. Звісно, для пізнання одне одного треба час. Але якщо ви вже тривалий період у стосунках, а друга половинка вас не розуміє і не докладає зусиль, аби пізнати глибше – це ще один важливий дзвіночок на який не варто погоджуватися і шукати компроміс.

Ваш партнер може бути ідеальний на перший погляд – мати крутий стильний вигляд, працювати над своєю особистістю і кар'єрою. Але якщо цих зусиль не вистачає на роботу над стосунками – тут теж варто замислитися.

Не варто погоджуватися на стосунки, коли ви є замінником минулого кохання. Інколи буває коли дехто намагається забути одні стосунки, поринувши в інші. Але переживання та період горювання ще не пройдений, а тому і нові відносини не приносять радості. Разом з цим страждає і партнер.

Стосунки мають приносити комфорт. А він побудований у першу чергу на довірі. Якщо ви ловите себе на постійній думці про зраду, намагаєтеся зробити все, аби партнер не пішов від вас – це теж важливий аспект, за якого варто переглянути стосунки.

Відкритість та чесність формується у вільному спілкуванні. Дайте собі відповідь – чи можете ви вільно поговорити зі своїм партнером?

І головне наостанок – визначте, чи маєте ви міцний силовий зв'язок із партнером. Він відчувається підсвідомо і тут не йдеться про фізичний чи сексуальний потяг. Усвідомте, що разом вам доведеться пройти чимало у житті, а тому ви маєте бути готові морально та емоційно перебувати з цією людиною.