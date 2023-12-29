Що можна і чого не можна робити у відкритих стосунках

Багато пар зараз надають перевагу поліаморним стосункам. Вони передбачають більше свободи та романтичних зв'язків з іншими людьми. Єдиної та чіткої структури відкритих стосунків немає, але якщо ви хочете спробувати їх, то повинні усвідомити деякі важливі речі.

Багато людей думають, що у відкритих стосунках можна все. Однак деякі пари створюють власні правила, що для них нормально у відкритих стосунках, а що – табу, яке означає зраду.

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Усе, що треба знати про відкриті стосунки

Будьте чесними. Якщо ви відчуваєте невпевненість, ревнощі або страх, то відверто скажіть про це своєму партнеру. Будьте чесними перш за все перед собою. Установіть чіткі правила та узгодьте їх. Проговоріть про те, що прийнятно, а що ні.

Багато спілкуйтеся. Відкрита комунікація є важливою у будь-яких стосунках, не лише полігаморних. Визначте, чому ви хочете спробувати відкриті стосунки і як це може вам допомогти. Поговоріть з партнерами про свої очікування та досвід, щоб переконатися, що усіх все влаштовує.

Практикуйте виключно безпечний секс. Це ключовий момент у відкритих стосунках, адже від нього залежать всі ваші партнери. Не соромтеся говорити про періодичні огляди та методи профілактики.

Підтримуйте емоційні зв'язки. У відкритих стосунках емоційна близькість така ж важлива, як і в традиційних. Ба більше, вам слід якісно проводити свій час і з іншими партнерами.

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Не сприймайте нічого як належне. Припущення, що вашому партнеру зручні відкриті стосунки, може бути неправдою. Вам потрібно ділитися думками про досвід один одного, щоб розуміти, чи почувається інша людина так само як і ви.

Не тисніть. Тиск або примушування коханої людини зробити щось, що є незручним для неї, може перерости у недовіру та образу. Вирішуйте усе разом.

Не створюйте секрети. У поліаморних стосунках вкрай важлива довіра. Якщо у вас є секрети від основного партнера, то рано чи пізно ці стосунки дадуть тріщину. Говоріть відверто про почуття до інших людей, адже це і є основою відкритих стосунків.