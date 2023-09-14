Щастя чи випробування: влучні вислови про шлюб від світових знаменитостей

Любов, повага, вміння слухати – ці та ще багато інших "китів" є основою успішного шлюбу. Але більшість пар погодяться, що є один аспект, який робить стосунки міцнішими.

Мовиться про гумор. Пропонуємо добірку влучних цитат про шлюб найвідоміших політиків, зірок та героїв фільмів.

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Що кажуть політики

Особиста ванна – ось головний ключ до щасливого шлюбу Мішель Обами. І ділити її із 44-м президентом США вона не збирається.

"Один із ключів до успішного шлюбу — роздільні ванні кімнати. Коли він заходить до моєї ванної кімнати, іноді я кажу: "Чого ти тут?". А він каже: "Я тут живу. Чи можу я також насолодитися своєю ванною?", – ділиться вона у контексті розмови з Бараком Обамою.

А от для чоловіка важливо було зрозуміти, що його дружина завжди права. Хоча для ця цього йому знадобилося чимало часу.

Приблизно через 15 років я нарешті зрозумів, що вона завжди права. Тож дивно, що після цього ми просто перестали сваритися,

– казав він.

Світові політики могли бути талановитими та успішними у багатьох суперечках. Але найголовнішою своєю перемогою вважають стосунки.

"Моїм найяскравішим досягненням була моя здатність переконати дружину вийти за мене заміж", – казав колись Вінстон Черчилль.

Що кажуть селебріті

Елізабет Тейлор не приховує, що мала чимало стосунків. Але до цього вона ставилася іронічно.

"Я дуже віддана дружина. І я теж маю бути віддана тому, що була одружена стільки разів", – жартома відзначала вона.

Для актора Кріса Гемсворта шлюб – щастя коротких побачень у перервах між сном.

Переконайтеся, що ви влаштовуєте побачення, навіть якщо це один раз на місяць. Тому що більшу частину часу ви просто надто втомлені і віддаєте перевагу спати,

– казав він.

У колеги Кріса актора Вілла Сміта шлюб теж не з легких періодів, але він має один секрет.

"Наш шлюб був найважчим, виснажливим і нестерпним, з чим ми коли-небудь ми мали справу у своєму житті. І ви знаєте, ми просто не кидаємо його", – зізнавався актор.

Що кажуть герої фільмів

Герої фільмів як ніхто знаються на стосунках. Наприклад, для Фібі з серіалу "Друзі" партнери – то як омари.

"Вона ваш омар. Це відомий факт, що омари закохуються і з'єднуються на все життя. Ви насправді можете побачити старі пари омарів, які ходять навколо свого акваріуму, тримаючи кігті", – казала вона про стосунки.

Шлюб може звучати погано, але насправді це не так вважає герой фільму "Всі люблять Реймонда".

Слухай, ти хочеш знати, як насправді виглядає шлюб? Добре. Ти прокидаєшся – вона тут. Ти повертаєшся з роботи – вона там. Ти засинаєш – вона тут. Ти вечеряєш – вона знову тут. Розумієш? Я знаю, що це звучить погано, але це не так,

– відзначав Рей.

І наостанок: жінки, пам'ятайте вислів Донателли в "Листах до Джульєтти", якщо ваш чоловік трохи затягує з діями.

"Чоловіки, як вино, вони довго дозрівають", – казала вона.

Нехай ці вислови надихнуть і піднесуть вам настрій для ваших теперішніх або майбутніх стосунків.