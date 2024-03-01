Чи справді одружені люди – щасливіші: опитування показало несподіваний результат

Вчені провели масштабне дослідження, щоб з'ясувати, чи люди у шлюбі – справді щасливіші. Результат показав, що на це впливає багато факторів.

Опитування провів Американський інститут дослідження громадської думки. Автор дослідження Джонатан Ротвелл зауважив, що загалом результат можна звести до такого висновку: люди – щасливі у щасливому шлюбі.

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Детальніше про дослідження

Упродовж 2009 – 2023 року участь в опитуванні взяли близько 2,5 мільйона людей. Їхні відповіді різнилися залежно від віку, статі та рівня освіти.

Я не думаю, що ми коли-небудь дійдемо до моменту в соціальних науках, коли ми зможемо сказати, чи приносить шлюб щастя, чи ні, і з якоюсь точністю,

– наголосив Ротвелл.

Однак він наголосив, що вірить: люди, які живуть у нещасливому шлюбі, – нещасніші за тих, хто взагалі не перебуває у шлюбі.

Тим часом психолог Ян Кернер зауважив: упродовж останніх років уявлення людей про шлюб змінилося. Раніше він був найчастіше "романтичний", а тепер – "дружній". Люди охочіше вступають у шлюб з найкращими друзями, а не пристрасними коханцями. Такі історії – про надійність та партнерство, а не "хімію", від якої повітря починає вібрувати.