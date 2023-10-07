Неймовірний вигляд: Шерон Стоун вразила відвертою світлиною 18+

Зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун приголомшила своїх підписників у Інстаграмі відвертою світлиною. Це була зйомка для одного з видань.

65-річна зірка вражає своєю неперевершеною формою. А тому час від часу не соромиться бути відвертою зі своєю аудиторією.

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Приголомшлива Шерон

Акторка Шерон Стоун стала відомою завдяки фільму "Основний інстинкт". В одному зі своїх інтерв'ю вона зізналася, що за цю роль вона заробила усього 500 тисяч доларів. Натомість гонорар її партнера Майкла Дугласа складав 14 мільйонів доларів. Шерон каже, що тоді вона була новачком у професії.

"На знімальному майданчику було 300 чоловіків. Перукарі, візажисти, гримери – усі були чоловіки, коли я знімалася у сексуальних сценах. Іноді я могла просити костюмерку залишитися на знімальному майданчику, допоки я не закінчу сцену. Тепер все змінилося – у кіно знімаються жінки і я дуже вдячна", – сказала вона згадуючи свою роботу.

Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт" / Скриншот з відео

Яскрава білявка завжди приваблювала чоловіків. І навіть у свої 65 років вона має чудову форму. Час від часу Шерон не соромиться відверто її демонструвати у своєму Інстаграмі. Так, днями акторка поділилася світлиною зі зйомок для одного видання. У спідньому, панчохах та куртці на голе тіло Стоун досить відверто позувала.

Підписники досить комплементарно оцінили зовнішній вигляд зірки. Це при тому, що вона нещодавно зізнавалася про проблеми зі здоров'ям. У 2001 році вона перенесла важкий інсульт та крововилив у мозок. Зараз Шерон має безперервно спати щодня по 8 годин, аби це знову не повторилося.

Свою форму Шерон Стоун підтримує за допомогою спорту та здорового харчування. Молоко, сік, фрукти та заняття у залі 4 – 5 разів на тиждень – ось секрет її стрункості.

Я обожнюю плавання – це краще спортивне тренування для мене. А також стою у планці. Інколи влаштовую змагання між своїми синами хто довше простоїть,

– розповідала вона в одному зі своїх інтерв'ю.

У березні цього року Шерон Стоун була помічена на вечірці Vanity Fair в компанії 32-річного актора Остіна Батлера. Таблоїди припускали, що вони могли обмінюватися телефонами.