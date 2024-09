Сестри хотіли помститися коханці батька, але зруйнували свої життя

Сестри Елеонора та Софі Браун були розлючені через роман їхнього батька з іншою одруженою жінкою. Вони вирішили осоромити коханку, виклавши її інтимні фотографії у мережі, однак найбільше від цієї історії постраждали саме сестри.

Помста коханці зруйнувала життя сестер

Як повідомляє Need to know, 61-річний Джефф зрадив свою дружину 10 років тому. Жінка та її доньки дізналися про це ще у 2015 році. Тоді дружина знайшла інтимні фото та відео коханки у його телефоні. Коханці обмінювалися ними якийсь час.

Схоже, що доньки чоловіка багато років тримали образу на коханку. 24-річні Елеонора та Софі вирішили помститися жінці лише у 2022 році. Спершу вони хотіли розмістити фото коханки у мережі і підписати, що вона надає сексуальні послуги за 5 фунтів стерлінгів. Однак згодом передумали і опублікували світлини на сайті з ескорт-послуг. Вони також вказали номер телефону чоловіка коханки, аби саме він отримував численні дзвінки.

План помсти обернувся проти дівчат, адже коханка звернулася до суду. Коли проти сестер висунули обвинувачення, Софі довелося звільнитися з поліції, де вона працювала патрульною. Тепер її кар'єра зруйнована назавжди. Водночас Елеонорі невдовзі винесуть вирок – їй загрожує в'язниця через "цілеспрямовану спробу заподіяти страждання".

Спершу Елеонора заперечувала свою вину, та згодом у всьому зізналася.



Джефф і його дружина Сара залишилися разом / Фото Need to know

Цікаво, що батьки дівчат не розлучилися після зради чоловіка. Нещодавно подружжя разом мандрувало Індією.