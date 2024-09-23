Живуть разом: сестри-близнючки, які одружилися з близнюками, розповіли про своє життя

Сести-близнючки Бріттані та Бріана одружилися з близнюками Джошем та Джеремі Сейлерами і з того часу усі стали нерозлучними. Вони зізналися, що зв'язок з близнюком може зрозуміти лише той, хто теж його має.

Як живуть близнючки, які одружилися з близнюками

Закохані одружилися ще у 2018 році, пише Mirror. Зараз вони живуть в одному будинку у Вірджинії, що у США.

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Подружні пари ведуть спільний інстаграм, де діляться моментами зі свого життя з 322 тисячами підписників. Нещодавно вони розповіли, що знайшли собі пару за порядком народження. Так, Бріана та Джеремі є старшими близнюками, і саме вони першими закохалися. Після того їхні близнюки – Бріттані і Джош також стали парою.

Закохані одружувалися разом на подвійному весіллі.

Багато людей у ​​світі шукають свою другу половинку. У кожного з нас уже була друга половинка – буквально друга половинка. Кожен з нас раніше мав досвід, коли ми зустрічалися з людьми, які були роздратовані тим, що не їх вважали другою половинкою. Але всі ми четверо розуміємо подвійну річ,

– пояснила Бріттані.

У січні 2021 року у пари старших близнюків народився син, а у квітні – поповнення відбулося і в молодших. То ж тепер у великому будинку ще веселіше.

Бріттані та Бріана неймовірно щасливі, що знайшли Джоша та Джеремі. Свою особливість вони перетворили у заробіток, адже тепер ведуть шоу на ютубі.