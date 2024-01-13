Сестри-близнючки закохалися у братів-близнюків: фото щасливих пар зачаровують

Сестри Лариса і Летиція Лаззарін – схожі, як дві краплі води. Життя вирішило зробити дівчатам додатковий сюрприз й звело з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато.

Закохані зізнаються, що їхні стосунки часто бентежать людей. Водночас молоді люди не відчувають жодного дискомфорту. Навпаки – це додає родзинку стосункам.

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Закохані насолоджуються товариством одне одного й водночас радіють за своїх брата та сестру, які щасливі разом. Пари активно ведуть соцмережі й охоче діляться там спільними фото.



Закохані охоче позують разом / Фото з інстаграму letilazzarin

Чи була плутанина у стосунках

Філіпе (коханий Летиції) зауважив, що жодного разу за час стосунків ніхто нікого не переплутав. Пари давно живуть разом й навчилися підмічати одне в одному різноманітні унікальні деталі. Це відбувається вже автоматично.

Лариса, яка зустрічається з Лукасом, розповідає, що її коханий та його брат – зовсім різні люди. Дівчина взагалі не розуміє, чому людей бентежать ці стосунки.

Вони думають, що ми заплуталися, але це всього лише веселощі. Іноді це виглядає так здалеку, тому ми завжди цього очікуємо,

– додає Лукас.



Пари часто проводять час разом / Фото з інстаграму letilazzarin

Закохані обожнюють тролити людей

Аби було ще веселіше, брати відростили однакові бороди. Окрім того, пари обожнюють тролити людей. Нещодавно відбулася кумедна ситуація у спортзалі. Лариса у спортзалі вголос розмірковувала, хто перед нею: її коханий чи його брат. Зрештою, дівчина "так і не змогла визначитися". Очі очевидців цієї сценки округлилися від шоку.