Майже в кожному серіалі можна знайти інтимні сцени, проте далеко не кожне шоу спирається на сексуальну тематику для побудови свого сюжету. Від "Сексу/Життя" до "Сексу і Каліфорнії" – ми підготували добірку стрічок, у яких дуже багато сексу.

Крім цього, у нашій підбірці також популярний серіал "Сцени з подружнього життя" з Оскаром Айзеком та Джессікою Честейн у головних ролях, що показує життя сучасних американських пар. Ця стрічка не тільки стане цікавою для вас, а й дасть можливість взяти приклад зі стосунків цих персонажів для поліпшення вашого подружнього життя.

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5 крутих серіалів, у яких багато сексу 18+

"Секс/Життя"

"Секс/Життя" – історія про жінку на ім'я Біллі, яка згадує своє минуле життя, коли була вільною та сексуальною, та думає про те, чи вистачає їй цього у її нинішньому житті. Вона мешкає в Нью-Йорку зі своїм чоловіком та двома дітьми, і хоча шлюб повинен приносити щастя, Біллі не може припинити думати про свої минулі спокуси. Один з ключових аспектів серіалу – це його відвертість та прямота в показі сексуальних сцен.

На сьогодні вийшло два сезони. Попри бажання глядачів, продовження не буде. Проєкт створений за мотивами роману Б. Б. Істон "44 розділи про 4 чоловіків". У головних ролях зіграли Сара Шахі, Майк Вогел та Адам Демос.

"Секс/Життя": дивіться трейлер

"Одержимість"

У цій еротичній драмі респектабельний лондонський хірург потрапляє в інтрижку з нареченою свого сина, яка незабаром переростає в пристрасний роман. Цей роман може назавжди змінити життя героїв.

У серіалі зіграли такі актори, як Річард Армітедж ("Хоббіт") та Чарлі Мерфі ("Гострі картузи").

"Одержимість": дивіться трейлер

"Сцени з подружнього життя"

Серіал став справжньою енциклопедією, про те, що таке шлюб і які ступені стосунків бувають у реальному житті. У п'яти серіях мінісеріалу нам демонструють стосунки пари у динаміці: від закоханості спочатку до першої кризи і, як наслідок, тотального нерозуміння.

"Сцени з подружнього життя": дивіться трейлер

"Майстри сексу"

Екранізація біографії доктора Вільяма Мастерса, який разом з Вірджинією Джонсон впродовж тридцяти років досліджували сексуальність людини. Вони спостерігали за 700 чоловіками й жінками, які в сукупності займалися сексом 10 тисяч раз. Завдяки їхнім дослідженням і виникла сексуальна революція.

Проєкт транслювався три роки, з 2013 по 2016 рік. Головні ролі виконали: Майкл Шин, Ліззі Каплан, Кейтлін Фіцджеральд та інші.

"Майстри сексу": дивіться трейлер

"Секс і Каліфорнія"

Переживаючи творчу й особисту кризу, Генк Муді остаточно потопає в пороках: марихуана, алкоголь і дівчата. Однак у кожному сезоні він не втрачає надії знову знайти повернути втрачену сім'ю та улюблене заняття.

Серіал виходив з 2007 по 2014 рік. Головну роль зіграв голлівудський актор з українським корінням Девід Духовни.

"Секс і Каліфорнія": дивіться трейлер