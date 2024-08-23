Жадану – 50: у кого закохувався головний "чорний романтик" України

Сергій Жадан 23 серпня святкує День народження. Цьому геніальному чоловіку виповнюється 50 років. З цієї нагоди пригадуємо, що відомо про його історії кохання.

Одного разу Жадан написав: "Любов варта всього". Вочевидь, цього принципу він дотримується й у реальному житті. Що відомо про романтичні подвиги "чорного романтика" читайте у матеріалі від Love 24.

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Двічі – офіційно щасливий

Наразі у житті Жадана було два офіційних шлюби.



Першою дружиною митця стала Світлана Олешко – директорка Харківського театру Арабески. У цьому шлюбі народився син Іван. Пара пробула разом 12 років. Після розлучення колишні закохані зуміли зберегти теплі стосунки. Вони часто "перетиналися" у професійному житті. Зокрема, Світлана охоче ставила вистави за творами Сергія.

Вдруге Жадан одружився з Іриною Куніциною Майбутнє подружжя познайомилося у харківському видавництві "Фоліо". Деталями сімейного життя закохані не ділилися. Водночас іноді публікували милі світлини. У закоханих народилася донечка Марія. Зараз вона іноді виступає на концертах тата.



Сергій та Ірина / Фото Валентина Кузана

Скандальні стосунки з Христиною Соловій

Роман Жадана та співачки Христини Соловій став однією з "найспекотніших" тем року. Тривалий час все відбулося "напівдотиком, напівнатяком". Жадан зіграв головну роль у кліпі Соловій на пісню "Юність". Романтична взаємодія між їхніми героями змусила шанувальників обговорювати: лише колеги чи щось більше.

Саме у той час, коли мережа "гуділа" від чуток, Жадан розлучився з Іриною Куніциною. Тривалий час шанувальникам залишалося лише будувати здогадки. А згодом Жадан та Соловій фактично підтвердили свої стосунки, пристрасно пообіймавшись на концерті у Львові. Пізніше їх ще декілька разів "підловили" разом.

Згодом пара випустила пісню "Серце" та зняла скандальний кліп на неї.

Станом на 2024 року Жадан ніяк не коментував свою історію кохання з Соловій. Тим часом вона – дещо відвертіша. У розмові з Машею Єфросиніною співачка зізналася, що у них з Жаданом справді були стосунки. Однак вони вже завершилися. Ініціаторкою розриву стала Соловій, яка закохалася в іншого чоловіка.

Жадан і Соловій у кліпі "Серце": дивіться відео

Невідомо, що наразі відбувається "на особистому" у Жадана. Однак мережа божеволіє від його творчого тандему з Мартою Липчей.

Шанувальники підозрюють, що між ними може бути дещо більше, аніж творча симпатія.