Історія кохання Сергія Танчинця та дружини Ганни: розлучилися незадовго до 15-річчя весілля

Сергій Танчинець, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, розповів своїм прихильникам, що він та його дружина Ганна розлучилися. Зазначимо, що 29 вересня ця пара мала святкувати своє 15-річчя шлюбу.

У своїх соціальних мережах співак відверто зізнався, що в цій ситуації немає винних. Наразі пара підтримує дружні стосунки й виховує двох спільних діточок. Однак історія їхнього кохання також варта уваги, тож розповідаємо далі.

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15 років спільного життя

До знайомства з Ганною, Сергій жив у Мукачеві та займався зовнішньою рекламою. Ганна навчалася в КНУ імені Шевченка на сходознавицю, перекладачку з японської мови. Пара познайомилася на дні народженні сестри Ганни, яка працювала директором гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. За його словами, це було кохання з першого погляду.

Усі зібралися на їхній дачі для святкування, і там власне я вперше побачив Аню. Вона не звертала ні на кого увагу. Бо вони перед цим придбали цуценя, і Аня була повністю зайнята тим маленьким чудом. Цуценя лежало у неї на ручках, і ми так і просиділи разом весь час. Я звернув на неї тоді увагу, вона на мене – ані трохи,

– розповів Сергій в інтерв'ю New Voice.

Невдовзі після цього Ганна знялася у кліпі гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", який так і не вийшов. Проте Сергій сказав, що коли її побачив, то одразу зрозумів, що це його майбутня дружина.

Сергій та Ганна / Фото з фейсбуку співака

Через певний час, родина, Сергій і друзі організували для Ганни сюрприз. Вони запросили її до офісу, ніби на перегляд частини кліпу, а насправді це стало святкуванням її дня народження. Того вечора вони вперше довго розмовляли й поцілувалися, і після цього почали зустрічатися.

Відомо, що проти їхніх стосунків виступали всі: друзі та навіть батьки відмовляли Ганні, мовляв, що ж візьмеш з молодого рок-музиканта. Проте, після п'яти місяців зустрічей пара дізналася, що чекає на народження доньки Насті, і вони вирішили одружитися. А чотири роки тому у подружжя народився син Лук'ян.

Сергій з сином / Фото з фейсбуку співака

Після повномасштабного вторгнення, пара зазнала нових випробувань: війна та кохання на відстані. Ганна виїхала разом з дітьми до Японії, де вони могли легко адаптуватися, оскільки вона відмінно знає японську мову. Втім, розлука далася непросто цій парі. 27 вересня 2023 року, за два дні до 15-річчя шлюбу, Сергій шокував фанів, що він та Ганна більше не разом.

Сергій відмовився давати коментарі ЗМІ, але наголосив, що дуже сподівається, що їхні нові шляхи будуть для обох легкими та щасливими.

До того ж Ганна є співавтором кількох пісень та автором кліпів БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Сергій та Ганна / Фото з фейсбуку співака