Не уявляють іншого життя: 3 знаки зодіаку, які найчастіше займаються сексом

Деякі знаки зодіаку схильні до активного сексуального життя. Всередині них вирує полум'я пристрасті та бажання.

Овен, Скорпіон і Стрілець, вас можна назвати найвідданішими прихильниками інтимного життя, пише Love 24.

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Овен

Ці люди готові вдаватись до експериментів і частого заняття сексом. Їм подобається отримувати максимум задоволення від партнера.

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Скорпіон

Вони часто вважаються найсексуальнішими представниками зодіакального кола, завжди прагнуть до глибоких та емоційно насичених стосунків​. Тому зовсім не дивно, що їхньому темпераменту притаманне бурхливе сексуальне життя.

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Стрілець

Представники цього знаку зодіаку схильні до пошуку нових вражень і пригод. Стрільці цінують свободу і відкриті до отримання нового досвіду, тому секс – одна з найголовніших потреб у їхньому житті.

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