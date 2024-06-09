Не уявляють іншого життя: 3 знаки зодіаку, які найчастіше займаються сексом
Деякі знаки зодіаку схильні до активного сексуального життя. Всередині них вирує полум'я пристрасті та бажання.
Овен, Скорпіон і Стрілець, вас можна назвати найвідданішими прихильниками інтимного життя, пише Love 24.
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Овен
Ці люди готові вдаватись до експериментів і частого заняття сексом. Їм подобається отримувати максимум задоволення від партнера.
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Скорпіон
Вони часто вважаються найсексуальнішими представниками зодіакального кола, завжди прагнуть до глибоких та емоційно насичених стосунків. Тому зовсім не дивно, що їхньому темпераменту притаманне бурхливе сексуальне життя.
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Стрілець
Представники цього знаку зодіаку схильні до пошуку нових вражень і пригод. Стрільці цінують свободу і відкриті до отримання нового досвіду, тому секс – одна з найголовніших потреб у їхньому житті.
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