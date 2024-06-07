Близнюки, Лев і Скорпіон, ваш темперамент настільки пристрасний, що іноді навіть можете погодитись на роль коханців, пише Love 24.

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Близнюки

Їхній шарм і здатність до флірту надають їм амплуа бажаних коханців. Представники цього знаку зодіаку люблять різноманітність і завжди готові до нових пригод, що додає відчуття новизни та підвищує рівень адреналіну.

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Лев

Ці люди люблять бути в центрі уваги, а яскрава харизма приваблює інших. Вони щедрі та палкі в любовних справах, люблять робити своїх партнерів щасливими та вміють створювати романтичну атмосферу. Частенько роль коханців вважається, як заборонений плід, який так і хочеться скуштувати.

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Скорпіон

Представники цього знаку зодіаку є дуже чутливими та мають магнетичну привабливість, що робить їх неймовірними коханцями. Сильний сексуальний потяг і бажання емоційного злиття часто привертає увагу інших.

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