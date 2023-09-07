Чому сексом краще займатися зранку: 5 основних переваг

Секс – це важлива складова інтимного життя пари. А час, коли ви ним займаєтеся, може суттєво впливати на його якість та задоволення обох партнерів.

Одні віддають перевагу вечірньому інтиму, інші – ранковим ласкам. У цій статті ми розглянемо п'ять основних переваг ранкового сексу і покажемо, чому він може бути ідеальним вибором для багатьох пар.

До слова Як відсутність сексу впливає на здоров'я жінки

Підвищення енергії

Однією з головних переваг ранкового сексу є те, що багато людей почуваються більш енергійними та відпочившими після повноцінного нічного сну. Замість того, щоб втомлюватися після напруженого робочого дня, ви отримуєте можливість зустріти новий день, завдяки якому сексуальний досвід може бути більш приємним.

Гормональні зміни

Ранок – це час, коли рівень тестостерону у чоловіків та жінок, який відповідає за сексуальний потяг і лібідо, зазвичай найвищий. Це може позитивно впливати на вашу сексуальну активність та бажання. Ранковий секс може бути меншим навантаженням на партнерів, оскільки їхні органи вже готові до інтимної близькості.

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Відчуття бадьорості

Після гарного сну багато людей відчувають бадьорість і енергію. Це може створити позитивний настрій і сприяти задоволенню від сексу. Ранок може бути ідеальним часом для створення нових емоційних зв'язків у парі й впровадження свіжості в сексуальну рутину.

Час наодинці удвох

Ранок – це спокійний час, коли пара може побути наодинці та віддати себе одне одному. Відсутність турбот дозволяє партнерам більше насолоджуватися сексом.

Правильний початок дня

Початок дня сексом може зарядити вас позитивом і енергією на решту дня. Оргазм виробляє ендорфіни, які підіймають настрій і дарують відчуття щастя. Після ранкового сексу ви почуваєтеся щасливими, задоволеними й готовими до подолання будь-яких викликів на протязі робочого дня.