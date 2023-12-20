Як щоденні заняття сексом змінять ваше життя: відповідь здивує

Щоденні заняття сексом можуть якісно перезавантажити ваше життя. Зокрема, не тільки найлагодити стосунки у парі, але й подбати про здоров'я серця.

Як щоденний секс змінює життя

Насамперед щоденний секс знімає стрес. Особливо актуально у наш час. Чудове природне заспокійливе – замість спеціальних препаратів або вечірнього келиха вина, який взагалі не діє, а лише ускладнює ситуацію.

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Окрім того, під час сексу активно виділяються гормони задоволення. А вони своєю чергою покращують когнітивні функції мозку.

Досі гадаєте, як підвищити імунітет? Секс допоможе. Вчені стверджують, що він посилює захисні функції організму.

Ще одна фішка сексу – виділення ендорфінів. Тим часом вони усувають больові відчуття. Зокрема, дуже ефективно діють у випадку зубного болю, а також – неприємних відчуттях під час ПМС.

Якщо кохання лікує серце у переносному сенсі, то секс – у прямому. Лікарі запевняють, що якісний статевий акт знижує ризик захворювань серцево-судинної системи приблизно на 50%. Усе тому, що під час сексу відбувається активація кровообігу – це зміцнює стінки судин та серцеві клапани.

Окрім того, звичайно, секс сприяє зміцненню стосунків у парі. Зокрема, мовиться про підвищення рівня довіри.