Займалися сексом біля вікна: через пристрасні вечори пара може втрапити за ґрати

В індійському Бенґалуру жінка подала до суду на своїх сусідів. Усе через те, що вони займалися сексом біля вікна.

Згодом у скандал "підтягнулися" й інші люди. До правоохоронців звернулася 44-річна домогосподарка.

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Вона заявила, що її сусіди займаються сексом з відчиненим вікном. Це дуже обурило жінку.

Це було огидно. Я сказав їм закрити вікно і робити все, що вони хочуть. Подружжя жорстоко погрожували мені зґвалтувати та вбити мене,

– розповідала сусідка.

Це помешкання пара орендує. Тим часом господиня квартири подала зустрічний позов на сусідку. Вона заявила, що жінка навмисне звела наклеп на пару, аби ті з'їхали з орендованого помешкання.

Справа набула розголосу. Тоді обидві сторони передумали й захотіли її відкликати. Однак правоохоронці наголосили, що її вже передали до суду.

Тепер усіх учасників справи притягнуть до кримінальної відповідальності. Вочевидь, після такого парі перехочеться займатися сексом з відчиненим вікном, а домогосподарці – скаржитися на дії сусідів. Тим часом ЗМІ продовжать стежити за історією.