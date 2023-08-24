Попри те, що для більшості жінок секс під час вагітності є безпечним, існують обставини, коли його варто уникнути. Важливо слухати своє тіло і зупинитися, якщо виникає будь-яка дискомфортна ситуація.

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6 випадків, коли краще уникати сексу під час вагітності

Ось декілька випадків, коли варто бути особливо обережними щодо зайняття сексом під час вагітності:

Проблеми з шийкою матки. Якщо вагітна жінка має проблеми з шийкою матки, це може збільшити ризик викидня або передчасних пологів під час статевого акту. Вагітність близнятами часто супроводжується більшим ризиком ускладнень, таких як передчасні пологи або розтягнення матки. У такому випадку, лікар може порекомендувати утриматися від сексу. Передлежання плаценти. Передлежання плаценти може викликати деякі ускладнення, а статевий акт може підвищити ризик кровотечі. Цервікальна недостатність. Цей стан відзначається передчасним розкриттям шийки матки, що може призвести до передчасних пологів. Сексуальні контакти можуть збільшити цей ризик. Імовірність передчасних пологів. Якщо в історії вагітності вже були передчасні пологи, лікар може порекомендувати уникати статевих актів, оскільки вони можуть сприяти раннім пологам. Підтікання навколоплідних вод. Підтікання або витік амніотичної рідини може призвести до інфекцій та інших проблем, тому лікар може порадити уникнути сексу.

Статеві стосунки під час вагітності / StarAndDaisy

Загалом, збереження здоров'я майбутньої матері та плода має бути на першому місці. Якщо виникають будь-які сумніви чи питання, найкраще звернутися до медичного фахівця для консультації та визначення оптимальної стратегії.