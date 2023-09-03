Просто бог сексу: який знак зодіаку є найпристраснішим в ліжку

Без сумніву, частину людей прямо-таки ідеальні в ліжку. Вони вміють приємно дивувати та задовольняти партнера, робити секс чуттєвим і незабутнім.

Так-от, Овни завжди проявлять свою пристрасть в ліжку, пише 24 Канал. Вони надзвичайно гарячі партнери.

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Овен

Стихія цього знаку зодіаку – вогонь, що, звичайно ж, відображається на цього сексуальності. Овни завжди готові викладатися на повну.

Ці люди знають, як використовувати свою енергію, щоб принести максимальне задоволення партнеру. Вони не бояться експериментувати та допоможуть розкритися коханій людині.

Овни імпульсивні. Вони можуть раптово здивувати свого партнера незвичайними діями та збудити його ще більше.

Представники цього знаку завжди налаштовані "перемогу", це стосується й інтимного життя. Вони прагнуть бути найкращими.

Овнам подобається керувати ситуацією в ліжку. Ці люди мають сильну сексуальну енергію.

Секс з ними може бути диким. Втім, Овни не нехтують ніжністю. Окрім того, готові вислухати побажання партнера та за потреби щось змінити.

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