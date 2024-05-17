Пари Рак і Водолій, Телець і Стрілець, Козоріг і Скорпіон, ви найкраще підходите одне одному в інтимному плані, пише Love 24.

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Рак і Водолій

Однакові стихії представників цих знаків зодіаку дозволяють партнерам знайти спільні уподобання в сексі. Спокій та виваженість можуть різко перерости у пристрасть, яка принесе чимале задоволення обидвом.

Телець і Стрілець

Ця пара часто приховує вподобання інтимного життя. Тельці схильні дозволяти одному партнеру повільно та інтригуючи вивчати їхній смак у ліжку. А представники Стрільців готові пограти у цю гру, підігріваючи пристрасть стосунків. Такий тандем найкраще знаходить спільну мову між собою.

Хто підходить одне одному в сексі / Pexels

Козоріг і Скорпіон

Представники цих двох знаків зодіаку доволі з непростим характером. Однак, коли зачиняються двері й вимикається світло, їхні тіла сплітаються в одне ціле. Вони дбають про комфорт партнера, готові завжди на зміни та експерименти в сексі. Складні характери розтоплюються у вирі пристрасного інтимного життя.