Не вірили у шлюб, але ризикнули: хто "вкрав серце Баффі" Сари Мішель Геллар

Задовго до "Сутінок" та "Щоденників вампіра" весь світ, затамувавши подих, стежив за історією Баффі – переможниці вампірів. Її зіграла чарівна Сара Мішель Принц (Геллар).

Сара Мішель 14 квітня святкує День народження. Улюбленій акторці мільйонів виповнилося 44 роки. З цієї нагоди Love 24 розповідає, що відомо про її історію кохання.

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Деталі особистого життя Сара Мішель не квапиться розкривати. Зірка вже 22 роки одружена з колегою по цеху Фредді Принцом-молодшим.

Історія кохання тривалістю у десятиліття

Наприкінці 1990-х Сара Мішель була кумиром молоді. Її героїня – сильна та стильна Баффі, яка бореться проти темних сил – стала культовою. Без Баффі нереально уявити так звану "вампірську" культуру.

Якщо її героїня перебувала в епіцентрі романтичного трикутника (шанувальники досі сперечаються: Енджел чи Спайк), то сама Сара Мішель зустріла одне кохання й на все життя.



Баффі була в епіцентрі романтичного трикутника / Кадр з фільму

На зйомках фільму жахів "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" у 1997 році Сара Мішель познайомилася з Фредді Принцом-молодшим. Спершу між колегами по зйомках не було "хімії". Водночас чим більше вони пізнавали одне одного, тим ближчими ставали.

Одного разу Фредді підвіз Сару Мішель до спортзалу. Дорогою вони змогли приватно поспілкуватися – так розпочалася їхня дружба. Вона тривала достатньо довго, аж доки Сара Мішель та Фредді не наважилися нарешті сходити на побачення.

Згодом Фредді зізнався, що після цього вечора з Сарою Мішель вже не запрошував на побачення жодну іншу дівчину. Поступово між закоханими почалися стосунки. Ні Фредді, ні Сара Мішель на той час не вірили у шлюб. Водночас згодом вирішили спробувати.

Згодом Сара Мішель зізналася, що Фредді – її найкращий друг та перше кохання. Одружилися вони у 2002 році. Весільними обітницями закохані обмінялися у Мексиці. Сара Мішель одягнула сукню від Vera Wang. Гості зауважували, що молодята просто світилися від щастя.



Сара й Фредді щасливі разом вже 22 роки / Getty images

Їхній шлюб – дуже щасливий. Сара Мішель зізнається, що секрет – дуже простий: бути уважними одне до одного та приділяти час коханій людині. Навіть просто разом випити кави або вигуляти собаку. Окрім того, подружжя дотримується правила: жодних мобільних за обіднім столом. Цей час – для спілкування.

Сара Мішель та Фредді виховують двох дітей: доньку Шарлотту Грейс Принц (народилася у 2009) і сина Роккі Джеймса Принца (народився у 2012).

Закохані – вже 22 роки у шлюбі. Вони зворушливо вітають одне одного з річницями весілля. На честь "дерев'яного весілля" Сара Мішель Геллар взяла прізвище чоловіка й стала Сарою Мішель Принц.