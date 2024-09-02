Місце сили: український рятувальник освідчився коханій на вершині гори Піп Іван

Український рятувальник Владислав Грибович освідчився коханій Христині на вершині гори Піп Іван. Закоханий вирішив, що особливий момент має відбутися у місці його служби та сили.

У ДСНС України зауважили, що деякі моменти у житті запам'ятовуються назавжди. Такі миті мають особливий магнетизм, а також дарують особливі емоції.

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Цей момент назавжди запам'ятає Христина, адже її коханий вирішив освідчитися у місці, яке йому дороге і близьке – на вершині гори Піп Іван, де він несе свою службу,

– мовиться у повідомленні.

Зворушливі деталі освідчення

У ДСНС України розповіли, що день освідчення загалом був дуже містичним та романтичним. Традиційно до Дня Незалежності на вершині гори Піп Іван Івано-Франківський національний академічний драмтеатр імені Івана Франка поставив виставу.

Подивитися "Гамлета" Владислав запросив і Христину. Гори для рятувальника – другий дім, а тепер ще й – свідки однієї з найважливішої у житті миті.

"Відповідь була негайною та щирою – "Так!" Це слово, промовлене з радістю і сльозами на очах, прозвучало як найсолодша музика серед величі гірських вершин. Ця мить стала новим початком для двох сердець, що тепер билися в унісон", – розповіли у ДСНС.

Окрім того, у ДСНС наголосили, що для рятувальників гори – місце сили.