Через 4 місяці після пологів: донька Брюса Вілліса та Демі Мур знялася оголеною

Американська акторка Румер Вілліс, старша донька Демі Мур та Брюса Вілліса, 4 місяці тому народила дитину. Жінка наголошує, що не варто соромитися свого тіла після пологів, тож знялася у фотосесії у стилі "ню".

Румер Вілліс підкреслила, що кожна жінка повинна цінувати та приймати своє тіло у різний період. За її словами, воно є свідченням найважливіших моментів її життя.

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Румер Вілліс знялася оголеною 4 місяці після пологів

"Це моє тіло створило людину з нуля... і тепер вона виглядає та почувається трохи інакше, але я щодня відчуваю справжнє захоплення, коли дивлюсь на свою доньку та бачу її посмішку або дивлюся на її ідеальне обличчя, крихітні пальчики на ногах і її очі засвітяться, коли вона прокинеться вранці та впізнає моє обличчя. Вона – любов мого життя", – зізналася Румер.

Акторка доповнила, що цілком природно, що тіло зазнає змін після народження дитини. Вона розповіла про те, як її фізичний вигляд змінився – ставши м'якшим, округлішим та іншим, але вона вбачає в цьому диво та чудову можливість. Румер Вілліс висловила глибоку вдячність своєму тілу за те, що воно створило та вигодовує її доньку, а також що забезпечує її теплом та захистом.

Мої стегна та животик, тепер м'які та кругліші, тримають мою доньку в безпеці, теплі та любові. Найглибша краса, яку я коли-небудь відчувала у собі, виникає, коли щодня пам'ятаю про те, що я не відкидаю ці частини себе, а просто обіймаю і висловлюю їм таку глибоку вдячність,

— зазначила вона.

Цей відвертий та вразливий допис акторки вразив та надихнув багатьох прихильників. "Люба, я хотіла б, щоб це прочитали всі мами, адже ви так точно описуєте красу жіночого тіла та материнства", – написали в мережі.

Румер Вілліс / Фото з інстаграму акторки

До слова, 24-річна дочка Брюса Вілліса не одружена, проте зустрічається з музикантом Дереком Річардом Томасом.