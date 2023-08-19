Спорт – их образ жизни: какие звезды вдохновляют своей непревзойденной физической формой

Украинские звезды поражают работой над собой. В частности, в плане спорта. Несмотря на плотные графики, многие из них не забывают уделить часик себе и физическим упражнениям, а затем похвастаться отточенной фигурой.

Мы полистали звездные инстаграммы и собрали для вас красавиц, которые вдохновляют своей непревзойденной физической формой. Кому спорт позволяет разгрузить мысли, а кто таким образом поднимает свою самооценку – читайте дальше.

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Вместе со спортом

Ее лучший друг – спорт. Именно такой вывод можно сделать из фотографий актрисы Ольги Атанасовой. Да и сама женщина не скрывает своей любви к занятиям в зале. В одном из своих интервью Оля признавалась, что спорт для нее – не только о стройности и силе. Он позволяет разгрузить мысли и выбросить всевозможные глупости из головы. Ну а когда видишь еще и результат в своем отражении, и слышишь комплименты окружающих – хочется работать даже после долгой съемочной смены.

Оля Атанасова не пропускает тренировки в зале / Instagram ananasova_olya

Впечатляет своей непревзойденной формой коллега Оли актриса Анна Саливачук. Мама двоих детей часто хвастается в соцсети подтянутой фигурой, хотя признается, что очень любит поесть! Звезда контролирует свой вес благодаря правильному питанию и так через месяц ей удалось сбросить около 5 килограммов. Плюс Саливанчук не забывает о физических нагрузках. Как результат – фигура, которой можно только позавидовать.

Анна Саливанчук работает над своей фигурой / Instagram salivanchuk.anna

Йога, духовные практики и особый рацион питания – такие три секрета актрисы Анны Кошмал, позволяющие непосредственно ей поддерживать физическую форму. В частности, женщина частенько делится своими упражнениями в Инстаграм-блоге и поражает гибкостью!

Свою неделю начинает и продолжает ее вместе со спортом актриса Ксения Мишина. Регулярные занятия и правильное питание позволили звезде обладать непревзойденным рельефным телом. Им она вдохновляет своих подписчиков на занятия и уверяет: если сначала справиться с собой, то и любую проблему в жизни тоже можно решить.

Ксения Мишина решает все проблемы в зале / Instagram misha.k.ua

В прошлом году блогер Даша Квиткова серьезно взялась за свое тело. Она решила трансформироваться и приобрести другие формы. Звезда перешла к правильному питанию и регулярным занятиям в зале. Уже через несколько месяцев это дало свои первые результаты и сейчас Даша не намерена их терять. Потому что занимается не для кого-то, а для себя.

Даша Квиткова меняется для себя / Instagram kvittkova

Поэтому забота о своем теле позволяет получить не только хорошее физическое состояние, но и повысить свою самооценку, стать более привлекательным и уверенным, а также избавиться от плохих мыслей и научиться решать проблемы.