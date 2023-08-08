6 самых известных звездных пар, в которых мужчина ниже своей избранницы

В современном мире стереотипы об идеальном внешнем виде в отношениях постепенно теряют свою силу. Известные звездные пары, в которых мужчина ниже своей избранницы, свидетельствуют о том, что любовь формируется благодаря глубоким чувствам и взаимному пониманию, а не на основе внешних критериев.

В Голливуде есть немало звездных пар, где мужчина ниже своей избранницы, и которые еще раз доказывают, что рост не является главным фактором в строительстве счастливых отношений. Среди них – Николь Кидман и Кит Урбан, Софи Тернер и Джо Джонас, Зендея и Том Голланд.

Смотрите также Как Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас выглядели в начале отношений и сейчас: пара вместе 25 лет

6 звездных пар, в которых мужчина ниже своей избранницы

Николь Кидман и Кот Урбан

Рост Николь – 180 сантиметров

Рост Кота – 178 сантиметров

Одной из самых известных звездных пар, в которых мужчина ниже своей жены, является актриса Николь Кидман и музыкант Кот Урбан. Несмотря на разницу в росте, эта пара уже много лет вместе и их любовь выглядит очень крепкой и глубокой. Их общая подлинность, взаимное уважение и поддержка друг друга свидетельствуют, что важнее внутренние качества и общие ценности.

Николь Кидман и Кот Урбан / People

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Рост Кэмерон – 175 сантиметров

Рост Бенджи – 168 сантиметров

Еще одной известной паре, которая нарушает устоявшийся стереотип, принадлежит актер Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден. Бенджи немного ниже своей очаровательной жены, но это ничуть не помешало их чувствам. Эта пара часто демонстрирует свою любовь и счастливую жизнь, доказывая, что глубокое сочувствие и взаимопонимание является подлинным ключом к счастливым отношениям.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден / People

Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф

Рост Эрин – 170 сантиметров

Рост Дэниела – 165 сантиметров

Гарри Поттер в реальной жизни ошеломил своих фанатов, выбрав в роли своей любимой не высокопрофильную модель, а обычную актрису второстепенных ролей Эрин Дарк. Она не только выше Дэниела, но и старше на пять лет. Однако разница в возрасте и росте не стали препятствием настоящим и искренним чувствам, возникшим между ними.



Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф / The Independent

Карла Бруни и Николя Саркози

Рост Карлы – 175 сантиметров

Рост Николя – 166 сантиметров

Одна из самых известных моделей конца 1980-х и начала 1990-х, Карла Бруни, имеет рост на 9 сантиметров, чем ее муж. Однако этот факт ничуть не волнует бывшего президента. Их брак длится уже 15 лет.

Карла Бруни и Николя Саркози

Софи Тернер и Джо Джонас

Рост Софи – 175 сантиметров

Рост Джо – 170 сантиметров

Софи Тернер, актриса сериала "Игры престолов" и американский певец Джо Джонас, женившиеся в 2019 году и воспитывающие двоих детей, каждый раз поражают зрителей на красной дорожке престижных фестивалей и премий. Несмотря на разницу в росте, их образы всегда вызывают восхищение.

Софи Тернер и Джо Джонас / Cosmopolitan

Зендея и Том Голланд

Рост Зендеи – 177 сантиметров

Рост Тома – 172 сантиметров

Американская актриса и певица Зендея вместе с английским актером и танцором Томом Голландом – одна из популярнейших голливудских звездных пар. Они впервые встретились на съемках фильма о Человеке-пауке в 2016 году. В начале они отрицали романтические отношения, указывая, что между ними просто царит теплая и дружеская симпатия. Однако уже в 2021 году их чувства стали очевидны, и они официально начали встречаться. Несмотря на разницу в росте 5 см, эта пара выглядит совершенно гармонично.

Зендея и Том Голланд / People