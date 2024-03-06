"Брак не главное": какие звездные пары решили не жениться

Почти все влюбленные пары мечтают узаконить свои отношения и официально стать мужем и женой. Но есть и те, которые считают, что брак ничего не решает. Среди таких людей есть немало голливудских знаменитостей.

О парах, которые вместе уже много лет, но решили не жениться, читайте в подборке Love24.

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Курт Рассел и Голди Хоун

Звезда фильмов 80-х Голди Хоун, которая часто исполняла в фильмах роль милой и наивной блондинки, находится в отношениях с коллегой по цеху Куртом Расселом уже более 40 лет. Партнеры вместе воспитали 4 детей – троих от предыдущих браков и общего сына – и даже играли супругов на экране – Санта Клауса и миссис Клаус в фильме "Рождественские хроники".

Однако жениться 72-летний Рассел и 78-летняя Хоун до сих пор не надумали. В 2023 году в интервью People актриса сказала, что ей нравится каждое утро просыпаться и выбирать снова быть с Расселом. Она хочет и дальше сохранять это трезвое мышление в отношениях. Кроме того, Хоун считает, что после женитьбы у пар обычно возникает много проблем.

Для таких людей, как мы, свидетельство о браке не создаст ничего нового,

– объяснил Рассел.

Опра Уинфри и Стедман Грэм

70-летняя американская актриса и телеведущая Опра Уинфри начала встречаться с 73-летним педагогом и писателем Стедманом Грэмом еще в 1986 году. В 1992 году влюбленные обручились, но до свадьбы не дошли до сих пор.

Опра не видит себя в браке и считает, что такой способ отношений вообще не работает.

Если бы мы были в браке, то мы бы разошлись. Брак требует другого способа существования в этом мире. Его интерпретация того, что значит быть мужем и что для меня будет означать быть женой, была бы достаточно традиционной. Я бы в это не вписалась,

– объяснила телеведущая.

В то же время Стедман говорит, что для него самое главное делать любимую счастливой, поэтому такой формат отношений мужчине подходит.



Опра Уинфри не видит смысла в браке / Фото NBCU

Вайнона Райдер и Скотт Макинлей Хан

Актриса Вайнона Райдер и модельер Скотт Макинлей Хан находятся в романтических отношениях с 2011 года. У пары – очень забавная история знакомства. Скотт – далек от кино, поэтому когда он впервые увидел Вайнону, то перепутал ее с Милой Йовович и похвалил за великолепную игру в фильме "Пятый элемент".

Несмотря на такую ошибку на первой встрече, влюбленные вместе уже 11 лет. Сейчас Вайнона не хочет замуж. Ее родители очень влюблены уже 45 лет, поэтому актриса хочет только такого же крепкого брака.

"Я бы лучше никогда не выходила замуж, чем несколько раз разводилась. Не то чтобы в разводе было что-то плохое, но я не смогла бы это сделать. Когда ваши родители безумно влюблены 45 лет, ваши стандарты действительно высоки", – объяснила актриса.

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Вин Дизель и Палома Хименес

Звезда фильмов "Форсаж" Вин Дизель скрывает свою личную жизнь за семью замками. Известно, что с 2007 года его сердце принадлежит мексиканской модели Паломе Хименес. У пары есть трое общих детей – два сына и дочь.

В одном из интервью актер признался, что ему нравится держать личную жизнь в секрете. Мол, так никто не узнает – женился он или развелся. Но точно известно, что сейчас Вин Дизель и Палома Хименес вместе, но не в браке.



Вин Дизель с семьей в 2015 году / Фото Getty Images

Кортни Кокс и Джонни Макдейд

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс и музыкант Джонни Макдейд познакомились еще в 2013 году. В феврале 2014 года влюбленные обручились, но вскоре разошлись. Воссоединились актриса и музыкант в 2016 году и с тех пор находятся в прекрасных отношениях.

В одном из интервью Кортни Кокс рассказала, что "замужем в сердце", а на вопрос, когда все же они поженятся актриса ответила, что не думает об этом. В то же время инсайдеры поговаривают, что звезда уже неоднократно намекала бойфренду, что хочет узаконить их отношения.

Что ж, жениться или нет – личное решение каждой пары. Самое главное, это то, чтобы ваше решение устраивало вас обоих.