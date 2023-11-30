5 знаков зодиака, которые в декабре будут переживать измену

Первый месяц зимы может быть не из легких в 5 знаков зодиака. Им придется пережить измену любимого человека.

Так, Стрелец, Овен, Близнецы, Весы и Телец, ваша партнерша или партнер пойдут налево, или уже это сделали, пишет 24 Канал. Декабрь будет тяжелым, однако, не вините себя.

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Стрелец

Любимый человек может причинить вам боль. Уже в декабре узнаете, что он или она изменяет. И как бы это сейчас ни звучало, не огорчайтесь, ведь 2024 станет для вас годом любви.

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Овен

Ваш партнер или партнерша может завести интрижку на работе. Не закрывайте глаза на красные флажки. Как бы ни было трудно, вам придется сделать важный выбор.

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Телец

В последний месяц 2023-го вас ждет горькая правда. Любимый человек изменяет. Это будет тяжело принять. Однако, не ищите "причин" в себе. Это сознательный выбор партнера или партнерши.

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Близнецы

Перед Новым годом вы можете получить очень неприятное известие. Близкий человек ходить налево. Этот месяц будет нелегким. Однако звезды предсказывают, что вскоре жизнь наладится. Впереди – искренняя и настоящая любовь.

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Весы

Для вас приоритет – семья. Но у партнера или партнерши могут быть другие ценности. Вероятно, что уже в декабре любимый человек прыгнет в гречку.

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