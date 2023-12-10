Так, роскошные подарки больше всего любят четыре знака зодиака – Телец, Лев, Весы и Рыбы.
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Телец
Родившиеся под этим знаком зодиака обожают роскошь и комфорт. Так что дорогие подарки – именно то, что нужно. Тельцам нравится дорогие украшения, элегантные аксессуары и предметы роскоши.
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Лев
Эти люди любят быть в центре внимания и наслаждаться роскошью. Они ценят качественные подарки. Это могут быть драгоценные часы, эксклюзивные духи и так далее.
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Весы
Весам нравится получать подарки, которые подчеркивают их элегантность и стиль. Это могут быть модные аксессуары, косметика известных брендов или роскошная одежда.
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Рыбы
Рыбы обладают очень развитой фантазией и ощущением искусства. Они обожают подарки, которые прибавляют в жизни магии и романтики. Это могут быть картины, музыкальные инструменты или роскошные путешествия в живописные места.
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