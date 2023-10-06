Прыгнут в гречку: эти 3 знака зодиака могут изменить в октябре

Люди изменяют по разным причинам. В это время они не думают о чувствах любимых и возможных последствиях. Астрологи убеждены, что часть знаков больше подвержены измене, чем другие. Кстати, некоторые из них могут пойти налево уже в этом месяце.

Так, партнерам Скорпионов, Козерогов и Водолеев в октябре следует быть особенно внимательными, пишет 24 Канал. Любимый человек может предать вас.

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Скорпион

В последнее время кое-кто очень сильно вас соблазнял. В октябре можете решить, что почему бы не пойти налево и попробовать для себя что-нибудь новое. Однако подумайте о любимом человеке. Если не хотите его потерять, не изменяйте.

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Козерог

В этом месяце вы почувствуете очень сильное сексуальное влечение, но не к любимому человеку. Вы можете не сдержаться и изменить. Однако подумайте о последствиях. Измена может разрушить семью.

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Водолей

Вам нужно срочно подкормить огонь в своих отношениях. Пойдите на свидание с любимым человеком, предложите попробовать что-нибудь новое для вас обоих. Насладитесь временем, проведенным вместе и обсудите, как можно улучшить отношения. В противном случае есть риск измены.

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