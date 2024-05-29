"Ромео в плавках": пограничники поймали жителя Молдовы, который пересек Днестр ради любимой

Любовь толкает людей на подвиги и различные безумные поступки. Так произошло и с гражданином Молдовы, который для того, чтобы увидеть свою возлюбленную, решил переплыть Днестр.

Влюбленный Ромео не мог увидеться с украинкой законным способом, поэтому додумался до альтернативного.

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Во время предыдущего визита в Украину гражданин Молдовы нарушил правила пребывания в нашей стране. Поэтому ему запретили въезд на 5 лет. Быть без любимой столько времени мужчина не мог. Он решил во что бы то ни стало увидеть украинку, которая украла его сердце.

Поэтому гражданин Молдовы отправился в Украину через реку Днестр. Однако на другом берегу его ждала не любимая, а пограничники. Теперь иностранцу придется отвечать перед законом, а запрет въезда в Украину может достичь уже 10 лет.

Как дальше будут развиваться отношения несчастного Ромео – неизвестно.

Мужчину осудили из-за подарка любимой

Другому романтику из Киева придется более 6 лет провести в тюрьме из-за любви. Мужчина подарил жене сладости на праздник, которые, как выяснилось, он украл в магазине. В зале суда мужчина в своем поступке раскаялся, но было уже поздно.