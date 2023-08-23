Секреты коммуникации: почему мужчины и женщины разговаривают по-разному

Женщины и мужчины разговаривают по-разному. Речь не о голосе, а о манере разговора, его построении и анализе.

Американские эксперты делятся своими исследованиями и наблюдениями. На что обратить больше внимания, чтобы лучше понимать партнера – делимся в этой статье.

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Стиль разговора женщин

Исследователи взяли интервью у женщин и выяснили, что они чаще задают вопросы. 80% опрошенных отметили, что спрашивают они даже когда сами знают четкий ответ. По их мнению, это поощряет собеседника приобщиться к разговору.

Женщины чаще спрашивают / Daily Squat

Следующим выводом исследования стал факт, что и мужчины, и женщины минимально используют такие союзы, как "ммм", "да", "ой", но последние применяют их в своем разговоре для поддержки. К тому же, женщины больше сосредоточены на родстве в разговоре и связи с партнером.

Также женщины используют больше местоимений – на 85 тысяч в год по сравнению с мужчинами. Такими результатами поделился социолог Джеймс Пеннебейкер. И интересно, что женщины реже мужчин общаются с тоном приказа – чаще они делают предложения, чтобы улучшить взаимопонимание.

Стиль разговора мужчин

Теперь рассмотрим особенности общения мужчин. Согласно исследованиям, в разговоре они уделяют больше внимания демонстрации своих навыков, знаний или юмора, особенно в компаниях. Эта черта в основном преобладала у молодежи.

Мужчины любят давать советы в ответ на какую-то жалобу, потому что считают, что таким образом помогают найти решение проблемы. Также они могут перебивать собеседника, чтобы ответить на определенный тезис или комментарий. Мужчины используют больше механизмов для воздействия в разговоре для достижения своих целей.

Мужчины склонны давать советы / Fotolia

Если женщины используют больше местоимений, то мужчины предпочитают артикли относительно предметов. А еще они могут отвлекаться от разговора, погружаясь в свои мысли.

Все эти выводы общие. Каждый частный случай – индивидуален и к каждому разговору можно найти свои ключи.

Секреты взаимопонимания

Возможно, женщины и мужчины говорят по-разному и неодинаково воспринимают разговор. Впрочем, есть несколько советов, как все же найти общий язык.

Исследователи советуют следить за динамикой. Иногда мы выбираем функцию слушания и отчасти погружаемся в свои мысли. Следите за вопросами, особенно если вы находитесь в компаниях.

В разговоре следите за вопросами и спрашивайте сами / Fortune.com

Возможно, женщины и задают больше вопросов, но не стесняйтесь спрашивать и вы. Важно дать партнеру выразить свои внутренние чувства и переживания. "Золотое" правило здоровых отношений: хочешь узнать – спроси.

Важно, что отличия в общении между женщинами и мужчинами формируют контраст разговора и делают собеседников интересными друг для друга.