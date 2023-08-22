Недостатки в поведении: мужчины рассказали, что им не нравится в женщинах

Совместная работа над отношениями и взаимопонимание – ключевые аспекты, определяющие качество взаимоотношений между партнерами. Недавно на популярном форуме Reddit мужчины ответили на вопрос о недостатках в поведении женщин, которые они больше не воспринимают положительно.

Одной из ключевых тем, упоминавшейся в комментариях, была взаимная симпатия. Многие мужчины подчеркивают, что для их отношений важно, чтобы женщина также была заинтересована в них.

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Что мужчинам не нравится в женщинах

"Для меня особенно важно, чтобы женщина была искренне влюблена. Возможно, ее интересует что-то во мне или то, что у меня есть, но это не совсем то же, что быть влюбленной. В таких отношениях трудно будет найти общий язык, это не приведет к чего-то хорошего", – поделился один из мужчин в Reddit.

"Недостаточная обратная связь" – это еще одна серьезная проблема, которую подчеркнули участники форума. Но больше всего внимания получил комментарий, рассматривающий отсутствие усилий со стороны женщин для построения и развития отношений.

Я всегда готов проявить инициативу, но буду ждать совместных усилий со стороны партнерши. Я теряю интерес, если выглядит так, что все, на что можно рассчитывать – это моя инициатива,

– заметил один из мужчин.

Будьте внимательны друг к другу / Fortune

Многие участники обсуждения согласились с этим мнением. "Это стало причиной моего разрыва отношений. Несмотря на то, что она была красива, умна и успешна, мне пришлось всегда брать инициативу. От выражения "я тебя люблю" до первых объятий – все зависело от меня. После двух лет отношений мне стало понятно, что это неправильно", – говорится в одной из историй.

Кроме того, было отмечено и о других "непопулярных" аспектах поведения женщин. Среди них:

чрезмерное внимание к смартфону вместо внимания к партнеру;

самомнение и нарциссизм;

грубое отношение к окружающим, например, к обслуживающему персоналу;

неестественно длинные ногти и ресницы;

использование слова "папа" во время близости;

слишком сильна религиозность.

В общем, на форуме оказалось немало непредсказуемых и интересных взглядов мужчин на недостатки поведения женщин. Это объективно показывает, как важно взаимопонимание для позитивного развития отношений.